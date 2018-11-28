شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر البتكوين من المقاومة المحورية 4120.00 ويظهر بعض الميل الهابط ليتحرك حول حاجز 4000.00 دولار الآن، وطالما أن السعر فوق 3625.00، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستهداف مستويات 4500.00 ثم 4700.00 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3700.00 والمقاومة 4500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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