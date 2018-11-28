شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي منذ الصباح، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 0.7277، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط