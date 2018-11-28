شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون المقاومة المحورية 61.10، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، ويحتاج للحصول على حافز سلبي يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المقترح، والذي يستهدف مستوى 56.91 كمحطة رئيسية تالية، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 61.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط