شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من اختبار المقاومة المحورية 52.60 وارتد هبوطاً ليتحرك دون حاجز 52.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستويات 50.00 ثم 49.10، مع الانتباه إلى أن اختراق 52.60 قد يقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 57.46 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط