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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح مستقراً دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 13.93، في حين يمثل الثبات دون 14.30 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 14.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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