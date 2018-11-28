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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 1215.00، وبما أن السعر فوق 1208.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها تحرك مؤشر ستوكاستيك داخل مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1200.00 والمقاومة 1230.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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