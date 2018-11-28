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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2750 منذ الصباح، وبما أن السعر دون 1.2800، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أننا بانتظار التوجه نحو 1.2636 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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