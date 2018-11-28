شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الأول"يستكمل دمج الأنظمة غدا الخميس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن يجري بنك أبوظبي الأول المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية استكمال عملية توحيد الأنظمة لاستكمال الدمج وذلك بين 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل.

وأشار البنك إلى أنه ستطرأ بعض التغييرات على تفاصيل الحساب المصرفي للعملاء، وسيجري إبلاغهم بتفاصيلها 4 ديسمبر 2018، بحسب صحيفة الخليج.

ودعا لاستكمال إجراءات الدفعات، أو الشيكات، أو أوامر الدفع الدائمة قبل غد الخميس الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وفي مطلع أبريل 2017 أعلن الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول تحتاج إلى مدى زمني يتراوح ما بين 18 و24 شهراً لاستكمالها بشكل نهائي في 2019 وذلك حسب استراتيجية العمل التي وضعت من قبل الإدارة المكلفة بذلك.

ووفقا لأحدث الإحصائيات فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم صفقة الاندماج 113 مليار درهم في 2 أبريل من العام الماضي ووصل عدد أفرع البنك الجديد 171 فرعاً منها 125 في دولة الإمارات و46 فرعا في العديد من دول العالم.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنك الجديد 669 جهازا في الإمارات وبقية الفروع التابعة خارج الدولة.

يشار إلى أن صافي أرباح أبوظبي الأول بلغ 9.07 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 12% مقارنة أرباح بـ 8.092 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 0.83 درهم.

وكانت النتائج المالية لبنك "أبوظبي الأول" قد كشفت، في وقت سابق، عن بلوغ أرباحه 6.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم.