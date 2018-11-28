شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستحوذ على 6.4% من الاحتياطيات الأجنبية لمجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين أن السعودية تستحوذ على 6.4% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين.

وأشارت البيانات أن المملكة حلت في قائمة تلك الاحتياطيات بين دول العشرين بالمرتبة الثالثة باحتياطي أجنبي بلغ 507.2 مليار دولار بعد كل من الصين واليابان.

وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.05 تريليون دولار، تمثل 38.7%، ثم اليابان بـ 1.25 تريليون دولار تمثل 15.9%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وإجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتلك الدول يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتعقد مجموعة العشرين اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الجمعة المقبل بحضور كبرى الدول والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ستجرى فيه مباحثات عن أسعار النفط وأمور أخرى اقتصادية خاصة بأوربا والعالم.

وللاقتصاد السعودية توقعات متفائلة من قبل صندوق النقد الدولي حيث رفع في أكتوبر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام الحالي إلى 2.2%، وللعام القادم إلى 2.4%.