شكرا لقرائتكم خبر عن "الشامخ" رئيساً لمجلس إدارة "الشرقية للتنمية" و"الحجيلان" نائباً له والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ رئيساً للمجلس.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بموافقة المجلس على تعيين محمد بن عبدالله الحجيلان كنائب للرئيس، وذلك اعتباراً من تاريخ القرار.

يذكر أن الدكتور عبدالعزيز الشامخ والأستاذ محمد الحجيلان قد تم تعيينهم كأعضاء لمجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال نوفمبر الجاري، عن تقدم رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس عبدالله بن عوده العنزي باستقالته في مارس الماضي، على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 2.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، تراجعت خسائر الشركة إلى 5.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.