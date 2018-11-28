الان تتابع الفالح: سوق النفط ستحظى باستقرار كبير في عام 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبوجا - الخليج 365:

قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم، إنه على ثقة بأن عام 2019 سيكون عاما تحظى فيه سوق النفط باستقرار كبير.

وأضاف الفالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم، مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، أن التوترات الجيوسياسية عززت التقلب في سوق النفط، منوها عن أن المملكة لا يمكنها العمل بمفردها على خفض الإنتاج، ولن تفعل بمفردها.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن “أوبك” ستتخذ الإجراءات الضرورية، ولكن في إطار جماعي كمنظمة، مؤكدا أن التركيز سينصب مجددا على العوامل الأساسية المتمثلة في العرض والطلب والمخزونات.

وعن أهمية لقاءه مع نظيره النيجيري، شدد الفالح على أهمية المباحثات مع دولة نيجيريا قبل اجتماع “أوبك” مؤكدا أن ثمة بوادر من العراق ونيجيريا وليبيا، تشير إلى أنها تريد استقرار أسواق النفط.