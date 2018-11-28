الان تتابع الفالح: سوق النفط ستحظى باستقرار كبير في عام 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبوجا - الخليج 365:
قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم، إنه على ثقة بأن عام 2019 سيكون عاما تحظى فيه سوق النفط باستقرار كبير.
وأضاف الفالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم، مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، أن التوترات الجيوسياسية عززت التقلب في سوق النفط، منوها عن أن المملكة لا يمكنها العمل بمفردها على خفض الإنتاج، ولن تفعل بمفردها.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن “أوبك” ستتخذ الإجراءات الضرورية، ولكن في إطار جماعي كمنظمة، مؤكدا أن التركيز سينصب مجددا على العوامل الأساسية المتمثلة في العرض والطلب والمخزونات.
وعن أهمية لقاءه مع نظيره النيجيري، شدد الفالح على أهمية المباحثات مع دولة نيجيريا قبل اجتماع “أوبك” مؤكدا أن ثمة بوادر من العراق ونيجيريا وليبيا، تشير إلى أنها تريد استقرار أسواق النفط.
شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: سوق النفط ستحظى باستقرار كبير في عام 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .