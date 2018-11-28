شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 13397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.30% ليصل إلى مستوى 2215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 13482 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1715 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

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