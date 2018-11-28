شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أدوية الشتاء.. الإحصاء: 14% ارتفاعا فى صناعة المستحضرات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء وزيادة حجم التعاقدات، شهدت صناعة المستحضرات الصيدلانية الكيميائية والدوائية، ارتفاعا بلغت نسبته 14.2%، وذلك بعد أن سجل الرقم القياسى لتلك الصناعة 164.75 خلال شهر سبتمبر 2018 "أولى"، مقابل 144.29 فى شهر أغسطس 2018 "نهائى".

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء حول الصناعات التحويلية والإستخراجية، شهدت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ارتفاعا بنسبة 16.5%، بعد أن سجل الرقم القياسى لها 147.19 خلال شهر سبتمبر 2018، مقارنة ب 126.31 فى شهر أغسطس 2018.

وأرجع بيان الإحصاء السبب فى ارتفاع صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، إلى زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية وزيادة الطلب فى الأسواق، لافتا إلى أن الرقم القياسى العام للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) بلغ 131.22خلال شهر سبتمبر 2018 (أولـى)، مقابل 126.97 فى شهر أغسطس 2018 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%، وذلك بسبب زيادة الإنتاج فى أغلب الأنشطة الاقتصادية.

وفى المقابل، شهدت صناعات أخرى انخفاضا فى تكاليف إنتاجها خلال شهر سبتمبر الماضى، جاء أبرزها صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، والتى بلـغ الرقم القياسى لها 183.08 خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة ب 232.86 فى أغسطس 2018، بنسبة انخفاض قدرها 21.4%، وذلك بسبب نقص امدادات المواد الخام، وفقا لجهاز الإحصاء.

كما شهدت صناعة الملابس الجاهزة انخفاضا فى تكاليف إنتاجها أيضا خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك بسبب تراجع الطلب عليها بعد انتهاء موسم الصيف والمدارس والأعياد، حيث بلغ الرقـم القياسى لتلك الصناعة 210.35 خلال شهر سبتمبر 2018، مقارنة ب 246.33 فى أغسطس 2018، بانخفاض 14.6%.