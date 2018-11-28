شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع هامشيا بعد زيادة كبيرة فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، يأتي هذا الارتفاع هامشيا فى ظل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد زيادة كبيرة فى المخزونات التجارية الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 08:30جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.16$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.06$،وسجل أعلى مستوي 52.53$ ،وأدنى مستوي 51.74$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.78$ ،وسجل أعلى مستوي 61.40$ ،وأدنى مستوي 60.57$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 50.09$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.1% ، وسجلت العقود يوم الجمعة مستوى 58.42$ للبرميل، الأدنى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 23 تشرين الثاني/نوفمبر ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاعا بحوالي 0.8 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفاع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 442.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات خلال عام 2018 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.6 مليون برميل ، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي.