شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع أكثر من 5% ضمن محاولات التداول أعلى مستوى 4,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى 14 شهرا ، لتحاول الأسعار التداول مجددا فوق مستوى 4.000$ لكل وحدة بتكوين ، مع توقف عمليات البيع المفتوحة للأصول الرقمية ،وسط تقييم المستثمرين للتطورات الجديدة بالسوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,975$ بارتفاع قدره 204$ بنسبة 5.4%،حيث سعر الافتتاح عند 3,771$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,069$ ، و أدنى سعر عند 3,771$.

حققت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.2% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 14 شهرا عند 3,474$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 7 مليار$ إلى إجمالي 132 مليار$ ، لتواصل الارتداد من إجمالي 114 مليار$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الأحد،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب / أغسطس 2017.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن بورصة ناسداك الرائدة فى الولايات المتحدة لا تزال تنوي إطلاق عقود البتكوين فى الربع الأول من العام المقبل على الرغم من الانهيار الأخير فى السوق الرقمية.

وفى مقابلة مع سي إن بي سي ، قال جاي كلايتون رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إنه يتوقع أن يكون لدى السوق خدمات مراقبة وأنظمة حماية أفضل قبل الموافقة الفعلية على إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة بالبورصة ETF.

وأبدي كلايتون قلقا كبيرا تجاه اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة ،وقال إن السوق الرقمية حاليا لا تملك أدوات أمنية تمنع النشاط المسيء والتلاعب فى الأسعار ، ولا يعتقد أن المستثمرين سيستفيدون من التقييم العادل لسعر البتكوين.