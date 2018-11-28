شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو - التحليل الفني للذهب 28/11/2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا الفيديو يعرض التحليل الفني للذهب اليوم الأربعاء 28/11/2018 بأمكانكم بالمشاركة بقناة اليوتيوب ومشاركة هذا الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي

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