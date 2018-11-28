شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بتكوين” ترتفع 6% متجهة صوب أفضل أداء يومي منذ يوليو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 مساءً, 28 نوفمبر 2018 م
المناطق - وكالات
ارتفعت عملة بتكوين ما يزيد على ستة بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد فوق مستوى 4 آلاف دولار وتتجه صوب تسجيل أكبر قفزة يومية منذ يوليو مع تعافيها بعد عمليات بيع كثيفة في الآونة الأخيرة.
وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تداولات 3970.04 دولار على منصة بتستامب، بعد أن تضررت جراء موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة على مدى الأسبوعين الماضيين. وخسرت العملة ما يزيد على 70 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
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