الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" الشريك المجتمعي لـ "سوق قوت" في موسمه السادس

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها المجتمعية للموسم السادس من "سوق قوت" Qout Market، وهي المنصّة التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلّية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية، والذي سينطلق السبت المُقبل 1 ديسمبر بجانب مركز ديسكفري ويستمر في أول يوم سبت من كل شهر حتى مارس 2019.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية للمساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يهدف هذا الحدث إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد، بالإضافة لكونه تجمعاً مثالياً لتبادل وطرح الأفكار بين محبيّ ومصنّعي المواد الغذائية المحلية.

وبينت زين أنها ستشارك في "سوق قوت" من خلال جناحها الخاص، والذي ستقوم من خلاله باستعراض آخر عروضها الترويجية لقطاع الأفراد من ذوي الدفع المسبق والآجل مع تقديم عروض خاصة وحصرية لزوار "سوق قوت"، بالإضافة إلى استعراض آخر العروض الخاصة بقطاع الأعمال والموجهة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب قسم خاص في الجناح للتعريف بمنتجات وخدمات محفظة Zain LIFE وإتاحة الفرصة للعملاء لتجربة أحدث الأجهزة الذكية والحلول المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي، واللياقة والصحة، ونمط الحياة، والترفيه.

وأفادت الشركة أن شراكتها المجتمعية لـ "سوق قوت" بموسمه السادس تُعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحليّة على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصةً أن "سوق قوت" يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 15,000 زائر في المواسم السابقة.

وأضافت زين أن مبادرة "سوق قوت" تمثّل فرصة حقيقية للشباب الكويتي لاستعراض منتجاتهم المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم الشغف ذاته، حيث لن يرتكز المعرض على استعراض المنتجات فحسب، بل يشكّل تجمعاً رائعاً لتبادل وطرح الأفكار، ويقدّم نقطة جذب للجمهور من جميع الأعمار للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية وإبداء آرائهم لمصنّعيها وجهاً لوجه.