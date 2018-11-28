3.3 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية»، حيث بلغ 131.22 خلال سبتمبر 2018 «أولي» مقابل 126.97 خلال أغسطس 2018«نهائي» بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪ وذلك بسبب زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب بيان، الأربعاء بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 147.19 خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018 حيث بلغ 126.31 بارتفاع قدره 16.5٪ وذلك بسبب زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية وزيادة الطلب في الأسواق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 164.75 خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018 حيث بلغ 144.29 بارتفاع قدره 14.2% وذلك بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء وزيادة حجم التعاقدات.

وبلغ الرقم القياسي في صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 183.08 خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018 حيث بلغ 232.86 بنسبة انخفاض قدرها 21.4% بسبب نقص امدادات المواد الخام.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 210.35 خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018 حيث بلغ 246.33 بانخفاض قدره 14.6٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب على الملابس الجاهزة بعد موسم الصيف والمدارس والأعياد وتوقف إنتاج فرع تابع لإحدى المصادر.

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