شكرا لقرائتكم خبر عن "بتكوين" ترتفع 6% متجهة صوب أفضل أداء يومى منذ يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت عملة بتكوين ما يزيد على 6 % اليوم الأربعاء، لتصعد فوق مستوى 4 آلاف دولار وتتجه صوب تسجيل أكبر قفزة يومية منذ يوليو مع تعافيها بعد عمليات بيع كثيفة في الآونة الأخيرة.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تداولات 3970.04 دولار على منصة بتستامب، بعد أن تضررت جراء موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة على مدى الأسبوعين الماضيين، وخسرت العملة ما يزيد على 70% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.