شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات WE" و "Visa" يطلقان شراكة استراتيجية لدعم الشمول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة Visa عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق عدد من المبادرات لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية لمختلف فئات المجتمع بشكل عام ولعملاء المصرية للاتصالات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأفراد، وتصميم حلول رقمية مالية مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية لخدمة هذه الفئات وتحقيق تأثير مجتمعي فيما يتصل بالفوائد التي ستعود على قطاعات الأعمال والاقتصاد المصري من جراء تنفيذ هذه المبادرات، وتركز مبادرات التعاون على دعم منصات المدفوعات الرقمية والأسواق الالكترونية وإصدار البطاقات والحلول، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات، وتعزيز جهود الابتكار والإبداع.

وتأتي تلك الشراكة الاستراتيجية في إطار حرص الشركتين على التعاون لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري تسهم في انتشار ثقافة المدفوعات الرقمية.

وتتضمن المبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم مبادرة لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجار عبر تقديم حزمة مجمعة من الخدمات لهذه الفئة تمكنهم من قبول المدفوعات الرقمية سواء عبر نقاط البيع التقليدية، أو من خلال مدفوعات Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code أو عبر الانترنت.

كما تتضمن هذه الحزمة إصدار بطاقات الأعمال من Visa بمختلف أنواعها (الدفع المسبق والخصم المباشر والائتمانية) مع إمكانية إصدار بطاقات Visa البلاتينية للأعمال.

ويتضمن التعاون في هذه المبادرة العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لدراسة إمكانية توفير حلول تمويلية للشركات والتجار استنادًا إلى مدى توسعهم في قبول المدفوعات الرقمية، فضلا عن دراسة حلول مع المؤسسات المالية تضمن سرعة وسلاسة فتح حسابات الشركات والتجار وتمكينهم من القبول.

وتؤكد مذكرة التفاهم؛ عزم الشركتين على العمل مع المؤسسات المالية لإصدار بطاقة دفع متميزة تحمل العلامتين التجاريتين للشركتين لعملاء WE من الأفراد سواء الحاليين أو الجدد تتضمن برنامجا للولاء لتحفيز العملاء وتوفر لهم منصة متكاملة للمكافآت والمزايا، كما سيتم تزويد هؤلاء العملاء بحسابات للدفع من خلال Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم المصرية للاتصالات بالمساهمة في إتاحة خدمات الاتصالات بأشكالها المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجار من منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لتعزيز نشر خدمات الاتصالات في قطاع الأعمال التجارية للاستفادة من مزاياها المتعددة لأعمالهم.

ولتسهيل ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية؛ تنص مذكرة التفاهم على التعاون لتوسيع نطاق قبول مدفوعات Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code عبر قنوات الدفع المختلفة للمصرية للاتصالات سواء التقليدية عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت ومقابل الفواتير باستخدام الهواتف المحمولة.

كما سيعمل الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على التوجه للشباب بحلول ومنتجات دفع تناسبهم وعبر التعاون مع المؤسسات المالية ومن خلال الجامعات والنوادي الرياضية والتجمعات الشبابية، وذلك فضلا عن دراسة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتي يمكن الدفع باستخدامها في إطار الحلول والمنتجات التي تستهدف فئة الشباب.

وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE :"نتطلع لفتح آفاقا جديدة للتعاون من خلال هذه الشراكة، وتقديم خدمات تتناسب مع متطلبات جميع فئات العملاء، وتواكب رؤيتنا لتعزيز جودة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات العالمية، لتوفير الحلول والخدمات التي يستحقها عملاء المصرية للاتصالات. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة تساهم في دفع مسيرتنا نحو التحول الرقمي، والمساهمة في عمليات تعزيز ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي".

وأضاف البحيري" نسعى دائما لمواصلة بناء الشراكات الناجحة مع مختلف القطاعات لتوفير أحدث وأقوى حلول وخدمات الاتصالات لعملائنا".

ومن جانبه، قال أحمد جابر، مدير عام Visa لمنطقة شمال افريقيا: "إن تعاون Visa والمصرية الاتصالات يعد دليلا قويا على استراتيجية الشراكات القوية التي تبرمها Visa في الأسواق بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتعزيز انتشار منتجات وحلول الدفع المبتكرة وخاصة تلك التي تستند على انتشار الأجهزة المحمولة. مؤكدا أنه مع نسب الانتشار الكبيرة للهواتف المحمولة ونجاح المصرية للاتصالات الواضح في اجتذاب مختلف شرائح العملاء وحلول Visa المختلفة التي تقدمها بالتعاون مع عملائها، فنحن بصدد تعاون مثمر يحقق ما نصبو إليه من نجاح في السوق المصري ويوفر فوائد حقيقية لمختلف الفئات من مستهلكين وشركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والتجار. ونحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يهدف لتوفير حلول ومنتجات دفع تتسم بالأمان والسهولة والإبداع."