شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإدارة" ومعهد المدراء يوقعان مذكرة تقديم خدمات التعليم التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مذكرة تفاهم مع معهد المدراء المحترفين والمسئول عن تقديم خدمات التعليم التنفيذى والشهادات المهنية الدولية المقدمة والممنوحة من معهد التنمية الإدارية بكلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميزورى بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بشأن التعاون فى تقديم الشهادات المهنية الدولية للمستفيدين من المعهد القومى للإدارة على أن تمتد تلك المذكرة على مدار عامين من توقيعها

ويُمنح المعهد القومى للإدارة بموجب المذكرة رخصة لتنظيم وتقديم مجموعة من البرامج والشهادات المهنية الصادرة والمطورة بواسطة المؤسسات التعليمية الأمريكية والأوروبية مع العمل على التسويق لتلك البرامج

ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة قد أشارت إلى أن المعهد بصفته يسعى إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية بتوفير الدعم التدريبى اللازم والبرامج التأهيلية ذات الشهادات الدولية المعتمدة فى إطار تحقيق محور بناء القدرات والاستثمار فى البشر التى تتخذه الدولة والحكومة حاليًا كهدف أساسى يسعى الكل لتحقيقه، مشيرة إلى أن مبدأ الاستثمار فى البشر يعد هو الأهم حاليًا على رأس قائمة أولويات الحكومة بدعم وتوجيه من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن التعاون بين المعهد ومعهد المدراء المحترفين يأتى فى إطار قيام المعهد القومى للإدارة بدوره المنوط به تنفيذه باعتباره الذراع التدريبى لوزارة التخطيط من تقديم البرامج التدريبية اللازمة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة والنهوض بكفاءة العاملين به وتأهيل الشباب للعمل

وأشارت شريفة، إلى أن البرامج التدريبية المتفق عليها وفقًا لمذكرة التفاهم المشتركة بين المعهدين سيتم التنظيم لها وطرحها فى أسرع وقت ومخاطبة الجهات التى بحاجة إلى التأهل لمثل تلك البرامج على أن تتضمن كل دورة تدريبية حوالى 20 متدربًا متابعة أن المعهد سيقوم بتنظيم تلك البرامج بالشكل الذى يسهم فى تغطية عددًا كبيرًا من المؤهلين لها

يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة كان قد عقد مؤخرًا عددًا من حلقات المائدة المستديرة المعنية ببحث ومناقشة تحديثات مدونة السلوك الوظيفى لتستهدف كل حلقة منها عددًا من فئات المجتمع تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية كما تعاونت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع المعهد القومى للإدارة فى الإعداد لبرنامج "إعداد القيادات النسائية" وذلك بعد إرسال عددًا من الخطابات لكافة الوزارات لترشيح القيادات النسائية بها فى إطار الاهتمام بتمكين المرأة وذلك يأتى ضمن مجموعات البرامج التى يسعى المعهد لتنفيذها فى إطار خطة عمله.