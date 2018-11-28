شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "زين" توافق على عملية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" على العرض المقدم من شركة آي اتش إس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited) لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراجها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم بيع البنية التحتية لـ 8.100 ألف برج، وذلك بقيمة 2.43 مليار ريال، علماً بأنه تم إعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد لـ 5 سنوات إضافية.

كذلك اتفقت "زين" على بناء 1.5 ألف برج آخر على مدى السنوات 6 المقبلة.

وقالت الشركة، إنه سيتم استخدام عوائد البيع لتخفيض تمويل المرابحة المشترك بمقدار 2.43 مليار ريال مما يؤدي إلى تخفيض الأعباء التمويلية، والتركيز على الأعمال الأساسية للشركة وتطوير البنية التحتية مع توفير في الاستثمار.

وبموجب شروط الاتفاقية، لن تبيع زين سوى هيكل البرج فقط، أما كافة المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية تبقى ملك زين السعودية.

ونوهت زين إلى أن الاتفاق النهائي خاضع لموافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الممولة.

وكان مجلس إدارة الشركة، قد قرر في أغسطس 2017، الدخول في مفاوضات حصرية لبيع وإعادة استئجار أبراج الشركة مع التحالف المذكور.

وجدير بالذكر أن زين أعلنت، في أكتوبر 2017، بأنه ليس هناك اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات سوف تؤدي إلى إتمام صفقة بيع أبراجها.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح 48 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.