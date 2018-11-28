شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تدعو 5 شركة تأمين لتصحيح أوضاعها خلال 20 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما من خلال بيان رسمي لها 5 شركة بقطاع التأمين، لتصحيح أوضاعها خلال مهلة تبلغ 20 يوماً.

ووأوضح بيان للمؤسسة على موقعها الإلكتروني، أن الشركات هي: نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، وشركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين.

وقالت المؤسسة، إن الشركات لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها.

ولفتت "ساما" إلى أنه في حالة عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

وتشدد "ساما" الرقابة على قطاع التأمين لجعله أكثر شفافية واسهاما في نمو الاقتصاد وجذب المستثمرين وكانت آخر قرارتها حيال شركات التأمين في سبتمبر الماضي حيث أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يفيد بعدم ممانعة "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال.