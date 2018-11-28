شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز"تتوقع ارتفاع الناتج المحلي لإمارة الشارقة وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة 2.7% و2.9% في العامين 2018 و2019 على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيأتي بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع أسعار النفط في العام الجاري، والتسارع التدريجي لاقتصاد الإمارات، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقعت أن يتقلص بصورة إضافية العام الجاري؛ بفضل حصتها في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ بعض الإجراءات المالية الداعمة للاقتصاد.

وكشفت الوكالة عن التصنيف الائتماني السيادي الممنوح لإمارة الشارقة والذي هو عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت إلى أن الإمارة مدعومة بشكل جيد بكونها عضوا في دولة الإمارات الممنوحة تصنيفا سياديا عند درجة "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلى الصعيد ذات، فقد توقّع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.1% في العامين 2019 و2020، مرجحا أن تصل نسبة النمو باقتصاد الدولة إلى 2% نهاية 2018.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قد توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،