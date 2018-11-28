شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3.1% بالعامين المقبلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.1% في العامين 2019 و2020، مرجحا أن تصل نسبة النمو باقتصاد الدولة إلى 2% نهاية 2018.

وتوقع البنك الدولي أيضا ارتفاع أسعار النفط وعائدات ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة البيان.

وقال إن قرار الإمارات بالسماح بتملك 100% للأجانب للمشروعات والشركات يتماشى مع تحسين مناخ الاستثمار.

وأشاد بقرار منح المستثمرين إقامة لمدة 10 سنوات، وصياغة مشروع قانون لإفلاس الشركات منذ عام 2016.

كما أشاد التقرير بحزم التحفيز الاقتصادي والتي ستجذب بذلك مزيداً من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وبتلك التوقعات فقد رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات حيث توقع في تقرير صدر مطلع الشهر الماضي نموا للدولة بنسبة 2.5% هذا العام وبنحو 2.9% في العام المقبل مع تحسن بمستويات الثقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى المحفزات المالية.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.