شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش": السعودية في طريقها لتحفيز عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تجري السعودية تغييرات تنظيمية لتحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ بين الشركات صغيرة الحجم.

وأضافت فيتش أن مؤسسة النقد العربي السعودي تخوض عملية تحديث رقابي ستعزز سوق التأمين بالمملكة، بحسب موقع قناة سي إن بي سي عربية.

ومن عمليات الدمج المخطط لها في السعودية+ ما أعلنه البنك الأول في مطلع أكتوبر الماضي عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

فيما وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية"نادك" نهاية مارس الماضي اتفاقية لشراء 10+0% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون".

وتجري شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر مُنتج للمعادن في المملكة، بالتعاون مع مستشاريين ماليين على إعادة هيكلة ميزانيتها لعمليات الاستحواذ المُحتملة، وفقا لما أعلن في يوليو الماضي.