شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الاندفاع الصاعد– تحليل -28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إشارة واضحة لتأجيل الاندفاع الصاعد بهبوطه دون مستوى 2.7300 معلنا بذلك استعداده لتشكيل بعض التصحيحي السلبي خلال الفترة القريبة, نتوقع استهدافه حاليا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.6760 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.6760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت