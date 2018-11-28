شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يخرج عن المسار الصاعد– تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية مما أجبره ذلك الخروج من المسار الصاعد بتسلله دون دعم القناة الصاعدة المتمركز حول 835.00, ثبات هذا الحاجز وتشكيله لمقاومة جديدة يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية لنتوقع مهاجمة السعر لمستوى 814.00 وصولا نحو 775.00 بتداولات الفترة المتوسطة. اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يعزز المحاولات السلبية بتقديمه لعزم سلبي قوي مما يسهل بذلك محاولة الوصول نحو الأهداف السلبية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 814.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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