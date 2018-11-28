شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين عالق- تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على جانبية سعر الزوج بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المتمركز عند 146.15 ومستوى الدعم الأولي المستقر حول 144.05, كذلك استمرار تعارض المؤشرات يدعم سيطرة الميل الجانبي اللحظي لحين اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن من استئناف المحاولات التصحيحية الهابطة والتي تتطلب كسر الدعم الأولي والوصول نحو 142.60 مواجها بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسية.

ما يجب التنويه له, أن نجاح السعر باختراق مستوى 146.15 وتقدميه لإغلاق إيجابي فوقه سيعزز الإيجابية الرئيسية وليفتح الباب أمامه للبدء بتسجيل أهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 147.70 و149.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 146.15 و 144.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب بسلبية