شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من التداولات المختلطة التي قام بها سعر الزوج يوم أمس إلا أن تمركزه المستمر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 128.90 يدعم الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة. بمجرد اكتساب السعر لعزم سلبي جديد فإن ذلك سيساهم بالتحرر من الدعم الأولي المستقر عند 128.35 ليفتح الباب أمام تسجيله للأهداف الرئيسية المتمركزة حول 127.80 و 126.60 على التوالي.

أما محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا وتقديمه لإغلاق إيجابي فإن ذلك سيبغي النظرة السلبية ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية بانجذابه نحو 129.30 وصولا نحو 129.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.90 و 127.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة