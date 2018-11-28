شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يؤكد الايجابية-تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الغاز بتداولاته الأخيرة باختبار مستوى الدعم المتمركز عند 4.050 والذي يمثل بدوره مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والاستقرار فوقه ليؤكد تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار مهاجمة السعر أولا لمستوى 4.620 وبتجاوزه سيؤكد استعداده للاندفاع نحو الهدف الإيجابي التالي والمتمركز حول 5.200 تقريبا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.050 و 4.620 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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