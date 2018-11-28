شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا, سهم إي إن جي يحافظ على السلبية- تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم تذبذبه الجانبي بتقديم إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 11.05 مؤكدا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف الأول المستقر عند 10.50 ومن ثم ليحاول مهاجمة القاع المحقق سابقا والمستقر عند 10.05 تقريبا.

ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق مقاومة القناة الهابطة يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 يعلن تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليزيد ذلك من فرص اكتسابه للعزم السلبي خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 11.00 و 10.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط