شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يندفع نحو الأسفل – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس بعد تأكيد كسر مستوى 1.2800، في طريقه لتحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 1.2636، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 1.2800، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن كسره سيسبب امتداداً في انخفاض السعر على المدى المتوسط ليصل إلى 1.2500 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط