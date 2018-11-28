شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالارتفاع ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح للوصول إلى الهدف الرئيسي المنتظر عند 1.3382، يدعمه المتوسط المتحرك 50.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض الميل الهابط المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3250 قد يدفع السعر لاختبار الدعم المحوري 1.3128 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3382

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد