شكرا لقرائتكم قطاع «الخدمات» أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 23:32

سجلت 57 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس، ما يعادل 24 شركات من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها امس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 585.2 بليون ريال بزيادة قدرها 3691 مليون ريال نستبها 0.07 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة إلى 314 مليون ريال في مقابل 289 مليون ريال لليوم السابق، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 2 في المئة إلى 9.3 مليون سهم، في مقابل 9.1 مليون سهم لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5.2 في المئة إلى 7027 صفقة في مقابل 6680 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة خلال تعاملات أمس تراجعه بنسبة طفيفة 0.01 في المئة تعادل 0.95 نقطة صعودا إلى مستوى 10355.67 نقطة في مقابل 10356.62 نقطة اول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 21.50 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات من بورصة قطر، تصدرها مؤشر الخدمات الخاسر 0.73 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 0.45 في المئة إلى 3256 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط بنسبة 0.43 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر بورصة قطر الریان الإسلامي - السعري 0.28 في المئة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها مؤشر العقارات بنسبة 1.33 في المئة إلى 2092نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة نسبتها 0.67 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 0.44 في المئة إلى 1030 نقطة، ثم مؤشر جميع الأسهم الصاعد 0.13 في المئة إلى 3082 نقطة.