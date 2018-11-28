شكرا لقرائتكم ترامب يستعد لزيادة الرسوم على السلع الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 21:43

واشنطن - أ ف ب - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته مئات بلايين الدولارات من السلع الصينية المستوردة، كما هو مقرر العام المقبل.



وقبل أيام على لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد ترامب أيضاً فرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وفرض ترامب رسوماً على أكثر من 250 بليون دولار من السلع الصينية، تمثل نحو نصف السلع المستوردة سنوياً، في مسعى إلى الضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية.

وأضافت الصحيفة: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأضيف الـ267 بليون دولار الأخرى»، في إشارة إلى الواردات الصينية المتبقية التي لم تشملها الرسوم بعد. وتابعت: «الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام منافسة من الولايات المتحدة».

وإذا مضى ترامب قدماً في الرسوم العقابية الإضافية، فسيشمل ذلك منتجات «آبل» المصنعة في الصين. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً نسبتها 10 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 بليون دولار، في مسعى لإجبار بكين على التراجع عن ممارسات تجارية غير نزيهة، بحسب واشنطن، مثل نقل الملكية الفكرية والتدخل الحكومي الكبير في الأسواق.

ومن المتوقع ارتفاع الرسوم إلى 25 في المئة مطلع العام المقبل، ما تأمل الشركات والأسواق الأميركية تجنبه. وتواجه سلع بقيمة 50 بليون دولار رسوماً عقابية نسبتها 25 في المئة.

وتأمل بكين أن تتراجع واشنطن عن الزيادة خلال الاجتماع بين ترامب وشي خلال القمة العشرين في الأرجنتين.