شكرا لقرائتكم «ميتسوبيشي»: التحالف مع «نيسان» و»رينو» قادر على تجاوز أزمة غصن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 22:02

أوكازاكي (اليابان) - رويترز – أعلن مسؤول تنفيذي في «ميتسوبيشي موتورز» أمس أن تحالفها مع «نيسان موتور» و»رينو» يمكنه الصمود في مواجهة التغيّرات الإدارية، وذلك بعد يوم من عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية مزعومة.



وبات مستقبل التحالف القائم منذ 19 عاماً، ويعدّ من أكبر مصنعي السيارات في العالم، محل شكوك بعد القبض على غصن في 19 الجاري ثم إقالته من رئاسة مجلسي إدارة «نيسان» و»ميتسوبيشي».

وغصن (64 سنة) هو مهندس التحالف ورئيس مجلس إدارته، ومازال يشغل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «رينو». ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين بالتحالف لعقد اجتماعهم الدوري خلال الأسبوع الجاري في أمستردام، والذي قالت مصادر إنه سيبدأ اليوم. وقال مصدر في «نيسان» لوكالة «رويترز»، طالباً عدم ذكر إسمه لأن جدول أعمال الاجتماع ليس علنياً، إن من المتوقع أن يناقش المسؤولون التنفيذيون أيضاً رئاسة غصن للتحالف. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوبيشي» ميتسوهيكو ياماشيتا للصحافيين في مركز للأبحاث والتطوير في أوكازاكي، وسط اليابان، إن بغض النظر عن شكل التحالف، فستواصل الشركات الثلاث توريد مزيد من المكونات معاً والاستفادة من علاقاتها لتطوير تقنيات جديدة.

وقال ياماشيتا، الذي كان من كبار مهندسي «نيسان» سابقاً: «لا أستطيع أن أقول كيف ستتطور الشراكة الثلاثية، لكن مع حاجة صناعة السيارات الدائمة لمزيد من التقنيات الجديدة، فلن يصبح من الممكن لشركة سيارات واحدة أن تتولى كل شيء بمفردها». وأضاف أن التحالف سيحتاج إلى تحديد جهة إتخاذ القرار وكيفية اتخاذه، من دون غصن، لكنه واثق من أن الشراكة قوية بما يكفي لمواجهة التحدي.

وفي مزاعم جديدة أمس، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن غصن حَمّل خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية عام 2008 لشركة «نيسان»، كي لا يمنى هو نفسه بخسائر بملايين الدولارات. ونقلت صحيفة «أساهي شيمبون» عن مصادر لم تسمها القول إن عندما طلب مصرف غصن مزيداً من الضمانات من المسؤول التنفيذي، فإنه عمد بدلاً من ذلك إلى نقل حقوق معاملات المشتقات ذات الصلة إلى «نيسان»، لتتحمل عملياً خسائر بلغت 1.7 بليون ين (15 مليون دولار).

وأضافت «أساهي» أن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية اكتشفت ذلك أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي ذلك العام. وقالت «نيسان» إن ليس بوسعها التعليق على تقرير الصحيفة، بينما أكد ناطق باسم لجنة الأوراق المالية أن اللجنة لا تعلق على حالات منفردة.

وغصن قيد الاحتجاز في طوكيو بعد إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي بزعم ارتكاب مخالفات مالية تشمل عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي لسنوات، بينما أشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن غصن نفى تلك الادعاءات.