شكرا لقرائتكم بورصة «الكويت» تسجل ارتفاعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 23:35

حققت بورصة الكويت خلال جلسة تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل السيولة المتداولة، وعدد الصفقات المنفذة بينما تراجعت الكمية المتداولة، إذ صعدت السيولة المتداولة إلى 27 مليون دينار في مقابل 18 مليونا لليوم السابق، بنسبة ارتفاع 52 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 17.4 في المئة، إلى 5507 صفقات في مقابل 4690 صفقة، بينما ارتعفت الكمية المتداولة أمس بنسبة 40 في المئة إلى 137 مليون سهم في مقابل 97.4 مليون سهم اول من أمس.



أما عن أداء مؤشرات البورصة، فنجد ارتفاع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.75 في المئة تعادل 39.73 نقطة صعودا إلى مستوى 5333.38 نقطة في مقابل 5293.65 نقطة اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.07 في المئة تعادل 3.16 نقطة إلى 4732.89 نقطة في مقابل 4736.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48 في المئة تعادل 24.67 نقطة صعودا إلى 5120.33 نقطة في مقابل 5095.66 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «الدولي» في صدارة الأسهم الرابحة بتحقيقه أكبر زيادة نسبتها 1.56 في المئة إلى 261 فلساً، من تداول 4.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.07 مليون دينار، نُفذت من خلال 112 صفقة.

وسجل سهم «جي اف اتش» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.02 في المئة، وصولاً إلى 97 فلساً، من تداول 69 ألف سهم، بلغت قيمتها 6.7 الف دينار، نُفذت من خلال 10 صفقات، تلاه سهم «مشاريع» بخسارة نسبتها 0.96 في المئة هبوطا إلى 207 فلسات.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.08 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها إلى 600 فلس، بنسبة ارتفاع 1.18 في المئة.