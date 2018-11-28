تعرف على أكبر 10 شركات لبنانية تستثمر فى مصر بمساهمات 776 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منذ أيام ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى بالعاصمة بيروت، بمشاركة 300 رجل أعمال من البلدين، وبحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر. وبحسب المعتز بالله على سكرتير أول مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، فأن لبنان تعد من كبرى الدول التى لها استثمارات فى مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التى تشارك لبنان باستثمارات فيهم (حتى نهاية شهر فبراير 2017) عدد 1425 مشروع باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 4.1 مليار دولار، وبلغت قيمة رأس المال اللبنانى فى تلك المشروعات نحو 1.3 مليار دولار، وتنوعت القطاعات الخاصة بتلك المشروعات بين التمويلية، والخدمية، والصناعية، والسياحية، والإنشائية والزراعية.

أما أكبر 10 شركات لبنانية مستثمرة في مصر (حتى فبراير 2017) بإجمالى مساهمات 776 مليون دولار على النحو التالى:

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