شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الرقمية الايتكوين من الأدنى لها في أكثر من 17 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الأربعة بالمائة أو بأكثر من 1$ اليوم الأربعاء لتعكس ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2017 ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي يتخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 05:28 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.79% إلى مستويات 32.834$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 31.650$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.422$، بينما حققت الأدنى لها عند 31.446$.

هذا ولا تزال اللايتكوين بصدد سابع خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي بقرابة 26% موضحة أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد يوم الأحد الماضي ارتدادها من الأدنى لها في 17 شهراً ضمن عمليات تصحيحية محدودة وتراجعها في أولى جلسات هذا الأسبوع قبل أن تستأنف الارتداد.

وتشهد العملة الرقمية اللايتكوين حالياً عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن خروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية المشفرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالانقسام الأخير الذي تم على العملة الرقمية بتكوين كاش يعد عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها يوم الأحد الماضي للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند مستويات 27.726$.