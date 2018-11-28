شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ السابع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.13% لتتداول حالياً عند 14.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.22$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.38 موضحة توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% خلال الربع الثالث مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.5%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 76.7$ مليار مقابل 76.0$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 4.0% إلى نحو 575 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند نحو 553 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لنيويورك تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي".