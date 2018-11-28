شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يخترق القناة – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر اللايتكوين بإيجابية يوم أمس ليصل إلى مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليخترق هذا المقاومة ويحاول الثبات فوقها، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، مستهدفاً التوجه نحو مناطق 40.00 ثم 48.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 29.50 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد