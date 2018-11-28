شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يتجه نحو المقاومة – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتفع سعر الريبل بشكل طفيف ليقترب من المقاومة المحورية 0.42، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.24.

نشير إلى أن اختراق 0.42 سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.52 وتمتد إلى 0.60 ثم 0.69.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط