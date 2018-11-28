شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الإيثريوم صعوداً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من حاجز 100.00 يوم أمس، ويقترب من تشكيل نموذج قاع مزدوج موضح بالصورة، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، واختراق 122.80 سيدفع السعر نحو 133.00 ثم 142.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نرجح أن يشهد السعر مزيد من الارتفاع اليوم ما لم يتم كسر مستوى 102.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد