شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يبدأ بالتعافي – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حق سعر البتكوين اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع الملحوظ، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 4120.00 سيؤكد الاندفاع نحو أهداف إيجابية تصل إلى 4500.00 ثم 4700.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 3625.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3700.00 والمقاومة 4500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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