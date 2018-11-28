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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً لمستوى 0.9990 يوم أمس ويتحرك فوقه الآن، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد، مستهدفاً التوجه نحو 1.0128 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9990 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9950 والمقاومة 1.0060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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