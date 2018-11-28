شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي دون المتوسط المتحرك – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50، والذي يشكّل ضغط سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار استهداف مستوى 0.7080 كمحطة تالية. وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.7277 والثبات فوقه. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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