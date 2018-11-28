شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق بعض المكاسب – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليقترب من المقاومة المحورية 61.10، وكما أشرنا يوم أمس، الثبات دون هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق 63.95 مبدئياً.

وحتى الآن، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 61.10، مع الإشارة على أن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 56.91.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط