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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية يوم أمس ليغلق الشمعة اليومية فوق مستوى 51.46، لكننا نلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة فرعية صاعدة موضحة بالصورة، ونتوقع أن تشكّل نموذج علم استمرار هابط يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 50.45 لتفعيل هذا النموذج.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 52.60 والثبات فوقه، مع التذكير بأن أهدافنا السلبية تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 49.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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